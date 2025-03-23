YALOVA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

- İLAN-

1-KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından Yalova Güney Çevre Yolu Yapımı işi kapsamında söz konusu taşınmazlar hakkında kamulaştırma kararı alındığı, 2942 sayılı yasanın 4650/5 maddesi ile değişik 11. Maddesi uyarınca takdir edilen bedel üzerinde aynı kanunun 8.maddesi uyarınca pazarlıkla satın alma için taşınmaz maliki davalıların davet edildiği, ancak maliklerle uzlaşma sağlanamadığı, bu nedenle dava konusu taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile kamulaştırılan yerin davacıidare adınatescili için hakimliğimizde dava açılmıştır. Kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca kamulaştırma belge özetlerinin ilanına karar verilmiştir.

2-Dava konusu taşınmazlar;

İL :YALOVA

İLÇE :MERKEZ

Sıra Dosya no Mevkii Ada Parsel Kam alan Vasfı Taşınmaz Malikleri 1 2025/67 Kadıköy 249 13 Muhtesat Tarla Bilginer YALÇINKAYA 2 2025/68 Kadıköy 117 30 Muhtesat Tarla Hava ÇELİK

Nurten ÖZKEMER

Hüseyin ÇETİN

Hasan ÇELİK

Şefika AKAR

Mustafa ÇELİK

3-Taşınmaz malikleri, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltimdavası açabileceklerdir.

4-30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın mal mülkiyeti davacı idare adınatescil edilecektir.

5-Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Yalova Vakıflar Bankası Şubesine veya Yalova Ziraat Bankası Şubesine bloke edilerek, karar verildiğindeve bu karar kesinleştiğinde maliklere ödenecektir.

6-Yukarıda dosya numaraları yazılı dosyaların duruşmaları 05/05/2025 günü saat 10:55'dan itibaren Yalova 3. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.

7- Davalıların konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

8- Davalıların davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi takdirde yargılamanın yokluklarında yapılarak karar verileceği 2942 sayılı kanunun 10.maddesi uyarınca kamuoyuna ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN02195120