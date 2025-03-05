YALOVA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

- İLAN-

1-TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından 154 Kv Çiftlikköy GIS İrtibat Hatları Enerji İletim Hattına ilişkin daimi irtifak ve mülkiyet hakkı tesis edilmesi konusunda aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar hakkında kamulaştırma kararı alındığı, 2942 sayılı yasanın 30. maddesi uyarınca mülkiyetinin devri için talepte bulunulduğu, ancak malikler ile uzlaşma sağlanamadığı, bu nedenle dava konusu taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile kamulaştırılan yerin davacı idare adına tescili için hakimliğimizde dava açılmıştır. Kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca kamulaştırma belge özetlerinin ilanına karar verilmiştir.

2-Dava konusu taşınmazlar;

İL :YALOVA,

İLÇE:ALTINOVA

Sıra Dosya No Mevki Ada Parsel Kam. Alan Vasfı Taşınmaz Malikleri 1 2025/33 Çavuşçiftliği mah 379 34 2718,19 m2'lik kısmı Tarla SAADET KORKMAZ 2 2025/34 Çavuşçiftliği mah. 322 5 151,75 m2'lik kısmı Tarla MEHMET ÇOLAK 3 2025/35 Çavuşçiftliği mah 321 182 212,46 m2'lik kısmı Tarla NURSEL DİNÇER

SİMGE DİNÇER(BEYOĞLU)

ÖZGE DİNÇER

3-Taşınmaz malikleri, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

4- 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın mal mülkiyeti davacı idare adına tescil edilecektir.

5- Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Yalova Vakıflar Bankası Şubesine veya Yalova Ziraat Bankası Şubesine bloke edilerek, karar verildiğinde ve bu karar kesinleştiğinde maliklere ödenecektir.

6- Yukarıda dosya numarası yazılı dosyanın duruşması 07/04/2025 günü saat 11:10'dan itibaren Yalova 3. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.

7- Davalının konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

8- Davalıların davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi takdirde yargılamanın yokluklarında yapılarak karar verileceği 2942 sayılı kanunun 10.maddesi uyarınca kamuoyuna ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN02184119