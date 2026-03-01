YALOVA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C.

YALOVA

2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN METNİ

ESAS :2025/304

SANIK : BAHADIR SANCAKLI, Ali Haşmet ve Esin oğlu, 28/07/1973 BURSA doğumlu. İş adresi: Fethiye Mahallesi Ada Sok. No. 14/B Nilüfer/ BURSA.

Mahkememizin 2025/304 Esas sayılı dava dosyasında sanık Bahadır SANCAKLI'ya iddianamenin tebliği hususunda yapılan tebligatlar bila tebliğ iade edilmiş, yapılan aramalara rağmen sanık bulunamamış, adresinin meçhul olması nedeniyle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve 30 maddeleri gereğince ilanen tebligat yapma zorunluğu doğmuştur.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 14.08.2025 tarih, 2025/15716 Soruşturma, 2025/3913 Esas, 2025/783 İddianame sayılı iddianamesiyle sanık Bahadır SANCAKLI hakkında Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan eylemine uyan Türk Ceza Kanunu 155/2, 53/1-2 maddeleri ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 59/1 ve 2 nci maddeleri uyarınca hakkında son soruşturmanın açılmasına karar verilmesi istemiyle mahkememize kamu davası açıldığı, iddianamenin tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içerisinde savunma ve kanıtların mahkememize yazılı olarak sunulması gerektiği hususlarınınilanen tebliğine, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı sanığa İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02411975