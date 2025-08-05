T.C.

YALOVA

1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N M E T Nİ

ESAS : 2022/150

KARAR : 2025/82

SANIK : FAİK YANMAZ- Abdullah ve Suzan oğlu, 25/08/1994 doğumlu

Mahkememizin 18/02/2025 tarih, 2022/150 Esas-2025/82 Karar Sayılı karar ile kasten yaralam suçundan yapılan yargılama sonunda hakkınızda 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verilmiş, verilen ceza 1 yıl 6 ay ertelenmiştir. Verilen karar dosyada mevcut hiçbir adresinize usulüne uygun tebliğ edilememiş, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve 30 maddeleri gereğince ilanen tebligat yapma zorunluğu doğmuştur. Hakkınızda verilen iş bukararın ilanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Bursa BAM nezdinde istinaf yolu açık olduğu hususlarının ilanen tebliğine, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı sanığa İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

SANIK: FAİK YANMAZ, Abdullah ve Suzan oğlu, 25/08/1994 IĞDIR doğumlu,

#ilangovtr Basın no ILN02252618