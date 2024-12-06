YAKUTİYE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

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ERZURUM YAKUTİYE TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Erzurum ili Yakutiye İlçesi Eminkurbi Mahallesi 103 ada 19 parsel üzerinde bulunan Arsa üzerindeki Kerpiç Odun Damı Hasan TEMRA tarafından inşa Edilmiştir. muhdesatı; ERZURUM KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ’nün 27/11/2024 tarih ve 2024/1489 Fen sayılı yazısı ve ekindeki 2520-229 Nolu Yakutiye Lisanslı Harita Kadastro Bürosu’nun 27/11/2024 tarih 152 sayılı yazısı gereği muhdesatın yıkıldığı ve zeminde olmdığı bildirildiğinden 04/12/2024 tarih ve 33542 yevmiye numarası ile Türk Medeni Kanununun 1026. Maddesi gereği terkin edilmiş olup ilgililerin adreslerine ulaşılamadığından Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği ilanen duyrulur.

#ilangovtr Basın no ILN02134926