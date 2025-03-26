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YAHYALI İCRA CEZA MAHKEMESİ

YAHYALI İCRA CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 00:00

T.C. YAHYALI İCRA CEZA MAHKEMESİ

24.03.2025

Sayı : E.30013496-2025/5-Ceza Dava Dosyası 

Sanık Hüseyin KILIÇ (TC: 122*****934)'ın adresine duruşma gün ve saatini bildirir tebligat çıkarıldığı, çıkartılan tebligatın iade döndüğü, şahısa ulaşılamadığı, şahısın birden fazla yakalamasının bulunduğu görülmekle, duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiş, anılan nedenle iş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra Sanık Hüseyin KILIÇ'a tebliğ edilmiş sayılması ile 14/04/2025 günü saat 11:10 tarihli duruşma gün ve saati tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02196713