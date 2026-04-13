YAHYALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 00:00

İLAN

YAHYALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Aşağıda özellikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen, Yuları Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 1 adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır.

Mahalle

Parsel

Alan (m²)

Niteliği

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Yuları

984

40.452,62

Taşlık

25.000.000,00 TL

750.000,00 TL

2- İhale 28.04.2026 Salı günü saat 10.30’da Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a- 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b- Geçici Teminatın ödendiğine dair makbuz veya Bankalar yada finans kurumlarından alınacak süresiz teminat mektubu.  

c- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

ç- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası.

d- Gerçek kişilerden ikametgâh ilmühaberi ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi

e- Tüzel kişilerden Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idari merkezin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2026 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

f- Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

g- Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.

h- 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

ı- İmzalı Taşınmaz Satış Şartnamesi. (Şartname ihale günü saat 09.00’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edilebilir.)

i- Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)     

4- Son müracaat tarihi en geç 28.04.2026 Salı günü saat 09.30’a kadar Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

İlan Olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02446550