VİZE SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.VİZE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2019/587

Esas Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;Mahkemenizce Davalı Gürkan SELÇUK' un dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Durusma Günü: 16/10/2024 günü saat: 11:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02096567