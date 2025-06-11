×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

VİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

VİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 00:00

T.C. VİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2024/6 Esas

Kırklareli ili Evrencik Köyü sınırları içerisindeki 160 Ada 2 Parsel sayılı 756 m2 taşınmazın Salih Oğlu Süleyman adına kayıtlı 81/125 hisse üzerinde bir hak iddiasında bulunan var ise iş bu ilanı takiben üç ay içerisinde Vize 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına yazılı olarak başvurmaları gerektiği 4721 sayılı TMK'nun 713/4 maddesi gereğince ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02239960