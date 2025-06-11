VİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. VİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2024/6 Esas

Kırklareli ili Evrencik Köyü sınırları içerisindeki 160 Ada 2 Parsel sayılı 756 m2 taşınmazın Salih Oğlu Süleyman adına kayıtlı 81/125 hisse üzerinde bir hak iddiasında bulunan var ise iş bu ilanı takiben üç ay içerisinde Vize 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına yazılı olarak başvurmaları gerektiği 4721 sayılı TMK'nun 713/4 maddesi gereğince ilan olunur.

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