VİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. VİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDANİLAN

ESAS NO : 2024/444 Esas

DAVACI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DAVALI : ELİF KARAÇAY

TC: 24383061748

Davacı tarafından aleyhinize maliki bulunduğunuz dava konusu Kırklareli İli Vize İlçesi Akıncılar Köyü 131 parsel sayılı taşınmaz için kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, çıkartılan tebligatlar bila ikmal iade edilmiştir. Sistemde kayıtlı mernis adresinin olmaması ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, duruşma gününün ve bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahallinde yapılan keşif sonucu alınan bilirkişi raporunda dava konusu Kırklareli İli Vize İlçesi Akıncılar Köyü 131 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 674,46 m²'lik daimi irtifak hakkı yeri ve 7,10m²'lik pilon yeri kamulaştırılması yapılacak olup, toplam kamulaştırma bedeli 174.700,96-TL olarak hesaplanmıştır.

Duruşma Günü: 27/02/2025 günü saat: 16:05'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, duruşma günü ve bilirkişi raporu tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02175916