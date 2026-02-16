VİRANŞEHİR SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

VİRANŞEHİR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Şanlıurfa İl, Viranşehir İlçe, BURÇ Mahalle/Köy, suveyş Mevkii, 0 Ada, 97 Parsel, Şanlıurfa ili, Vir ...

Adresi : Şanlıurfa İli, Viranşehir İlçesi Burç Kırsal Mahallesi 0 Ada 97 Nolu ParselViranşehir / ŞANLIURFA

Yüzölçümü : 84.800,00 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 33.113.392,57 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 10:24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 10:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 10:24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 10:24

01/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

