VİRANŞEHİR 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. VİRANŞEHİR 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2024/188

Karar No :2024/337

İLAN



İbrahim ve Sabha oğlu, 03/01/2002 HASEKE doğumlu, Övüncük Mahallesi Kuruağaş Küme Evleri, Entegre Kayıtlar Blok No.1/999/2Viranşehir/ ŞANLIURFA adresinde oturan Suriye Uyruklu Naci ALBAİR'in sanık olduğu, Viranşehir 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2024/188 esasına kayden yapılan yargılama neticesinde 16/10/2024 tarih 2024/188 esas, 2024/337 karar sayılı ilamı ile sanıkNaci ALBAİR hakkındaresmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasınakarar verildiği, sanık Naci ALBAİR'in adresine yapılan tebligatların bila ikmal iade edildiği, mernis adresinin de bulunmadığı ve şahsın herhangi bir adres belirtmemiş olduğu, herhangi bir iletişim numarası bulunmadığından gerekçeli kararın tebliğ edilememiş olup, 7201 Sayılı Kanunu'nun 28/1 ve 29. Maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 7201 Sayılı Kanunu'nun 31. Maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulüne uygun istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 18/02/2025

#ilangovtr Basın no ILN02176874