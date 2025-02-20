VİRANŞEHİR 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

VİRANŞEHİR

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2020/56

Karar No :2024/154

İLAN

Ali ve Lütfiye oğlu, 02/02/1991 HASİÇİ doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Hürriyet Mahallesi Barbaros Cad. No: 1 Viranşehir Viranşehir/ ŞANLIURFA adresinde oturan Suriye Uyruklu Emin MUHAMMED'in sanık olduğu, Viranşehir 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2020/56 esasına kayden yapılan yargılama neticesinde 08/05/2024 tarih 2020/56 esas, 2024/154 karar sayılı ilamı ile sanık Emin MUHAMMED hakkında basit yaralama suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası, mala zarar verme suçundan 5.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanık Emin MUHAMMED'in adresine yapılan tebligatların bila ikmal iade edildiği, mernis adresinin de bulunmadığı ve şahsın herhangi bir adres belirtmemiş olduğu, herhangi bir iletişim numarası bulunmadığından gerekçeli kararın tebliğ edilememiş olup, 7201 Sayılı Kanunu'nun 28/1 ve 29. Maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 7201 Sayılı Kanunu'nun 31. Maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulüne uygun istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 18/02/2025

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