VAN İLİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

T.C. VAN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KORDİNASYON BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Mülkiyeti Van Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığına ait, Van İli İpekyolu İlçesi Selimbey Mahallesi 1021 Ada 202 Parsel ’de kayıtlı 4.203,89 m² ve Van ili Edremit İlçesi Bakacık Mahallesi 7345 Ada 1 Parsel’de kayıtlı 13.120,95 m²’lik taşınmazlar (arsa) 2886 Sayılı yasanın 37. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü artırma ile satılacaktır.

a. Van İli İpekyolu İlçesi Selimbey Mahallesi 1021 Ada 202 Parsel ’de kayıtlı 4.203,89 m²’lik taşınmazın Muhammen bedeli 74.000.000,00 TL (KDV vb. diğer vergiler hariç)

a.1 Geçici teminat miktarı 2.220.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

b. Van İli Edremit İlçesi Bakacık Mahallesi 7345 Ada 1 Parsel’de kayıtlı 13.120,95 m²’lik taşınmazın Muhammen bedeli 45.900.000,00 TL (KDV vb. diğer vergiler hariç)

b.1 Geçici teminat miktarı 1.377.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

Selimbey Mahallesi 1021 Ada 202 Parsel’de kayıtlı taşınmazın satışı 14.01.2025 Salı Günü saat 10:00’ da,

Bakacık Mahallesi 7345 Ada 1 Parsel’de kayıtlı taşınmazın satışı 15.01.2025 Çarşamba Günü saat 10:00’ da,

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü artırma ile (geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı salonunda yapılacaktır. Şartnameler mesai saatleri dahilinde Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Biriminden veya http://www.van.gov.tr/yikob internet adresinden alınabilir.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

GERÇEK KİŞİLER İÇİN:

1- Kimlik Belgesi Fotokopisi

2- Adres Beyanı (Yerleşim Yeri belgesi)

3- İmza Beyanı (Noter onaylı)

4- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi.

5- Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına alınmış muhammen bedelin %3’e kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dahili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu

6- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

7- Teklif Mektubu, Yer Görme Belgesi (İhale evrakları içinde tanzim edilecektir.)

TÜZEL KİŞİLER İÇİN:

1- Tüzel kişiliğin son halini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

2- Adres Beyanı (Yerleşim Yeri belgesi)

3- Tüzel Kişilik adına düzenlenen Yetki Belgesi ve İmza imza sirküleri (Noter onaylı)

4- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi.

5- Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına alınmış muhammen bedelin %3’ü kadar geçici teminatın nakit ise Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Van Şubesi TR86 0001 0000 9667 8534 6950 12 no.lu hesaba işin adı, gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları belirtilerek yatırılır alındı makbuzu veya limit dahili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu

6- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

7- Teklif Mektubu

İhale kararının tebliğinden itibaren ihale bedelleri, KDV, karar pulu damga vergisi 15 (on beş) gün içinde peşin olarak YİKOB hesaplarına ödeme yapılır. (Vergiler İlgili Vergi Dairelerine yatırılacaktır.)

Satış bedeli üzerinden yasal oranda ve tapudan kaynaklı bütün vergi ve harçlar vb. giderler alıcıya aittir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu ihaleye katılamazlar.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

Yukarıda belirtilen belgelerin asılları ile birlikte ihale gün ve saatinden önce Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Birimine müracaatları ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02147275