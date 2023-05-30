VAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Güncelleme Tarihi:
|SIRA NO
|İL
|İLÇE
|MAHALLE
|ADA
|PARSEL
|TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ (M2)
|HAZİNE HİSSESİ (M2)
|CİNSİ
|FİİLİ DURUMU
|İMAR DURUMU
|TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)
|İHALE TARİHİ
|İHALE SAATİ
|1
|VAN
|İPEKYOLU
|BOSTANİÇİ
|5645
|15
|907,49
|907,49
|ARSA
|YAKLAŞIK 85,00 M2 LİK EV BULUNMAKTADIR
|KONUT ALANI
|636.000,00
|63.600,00
|14.06.2023
|09:40
|2
|VAN
|İPEKYOLU
|VALİ MİTHATBEY
|17
|388
|500,00
|500,00
|ARSA
|ETRAFI DUVAR İLE ÇEVRİLİ ARSA
|KONUT ALANI
|480.000,00
|48.000,00
|14.06.2023
|10:00
|3
|VAN
|İPEKYOLU
|KARPUZALAN
|6116
|2
|3.596,33
|3.596,33
|ARSA
|SULU TARLA OLARAK KULLANILMAKTADIR
|KONUT ALANI
|2.165.000,00
|216.500,00
|14.06.2023
|10:20
|4
|VAN
|EDREMİT
|KURUBAŞ
|8184
|2
|1.218,58
|1.218,58
|ARSA
|TEK KATLI EV BULUNMAKTADIR
|KONUT ALANI
|735.000,00
|73.500,00
|14.06.2023
|10:40
|5
|VAN
|EDREMİT
|KURUBAŞ
|8175
|2
|1.208,88
|1.208,88
|ARSA
|ODUNLUK, SAMANLIK VE BARAKA BULUNMAKTADIR
|KONUT ALANI
|730.000,00
|73.000,00
|14.06.2023
|11:00
|6
|VAN
|EDREMİT
|KURUBAŞ
|8162
|4
|1.953,27
|1.953,27
|ARSA
|TEK KATLI EV BULUNMAKTADIR
|KONUT ALANI
|1.080.000,00
|108.000,00
|14.06.2023
|11:20
|7
|VAN
|EDREMİT
|SELAHATTİN EYYUBİ
|7865
|1
|6.022,24
|6.022,24
|ARSA
|BOŞ VE İŞGALSİZ
|KONUT ALANI
|3.015.000,00
|301.500,00
|14.06.2023
|13:40
|8
|VAN
|EDREMİT
|SÜPHAN
|6929
|5
|797,79
|402,55
|ARSA
|BOŞ VE İŞGALSİZ
|KONUT ALANI
|363.000,00
|36.300,00
|14.06.2023
|14:00
|9
|VAN
|EDREMİT
|ŞABANİYE
|6634
|11
|784,51
|493,08
|ARSA
|3 KATLI EV BULUNMAKTADIR
|KONUT ALANI
|286.000,00
|28.600,00
|14.06.2023
|14:20
|10
|VAN
|TUŞBA
|KALECİK
|0
|3217
|4.710,19
|4.710,19
|ARSA
|DEPO AVLUSU OLARAK KULLANILMAKTADIR
|SANAYİ ALANI
|4.715.000,00
|471.500,00
|14.06.2023
|14:40
|11
|VAN
|TUŞBA
|KALECİK
|0
|3162
|3.000,00
|3.000,00
|ARSA
|BOŞ VE İŞGALSİZ
|KONUT ALANI
|3.900.000,00
|390.000,00
|14.06.2023
|15:00
|1- Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazların ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Erenkent Mah. Yeni Toki 1.Cad. No:18 Edremit/ VAN) toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.
|2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;
|a) İhalelerin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş geçici teminat belgesi (Bakınız: 25-26 ve 27 inci Maddeler)
|b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge (İdaremizden de temin edilebilir. )
|c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge.
|d)Tebligat için Türkiye' de adresinigösterir yazılı beyanı (örneğiİdaremizden temin edilebilir.)
|e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasıdan yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilere vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.
|3- İhale ile ilgili Şartnameler mesai saatleri içerisinde Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
|4-Hazine taşınmaz mallarının satışı her türlüvergi, resim ve harçlardan muaftır. Ayrıca satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.
|5-Satılacak taşınmaz mallar için istenilmesi halinde alıcılar tarafından ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi ile Bakanlığımızın 313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen taksitlendirme limitlerine göre taksit süresi ve sayısı belirlenerek ¼’ü peşin geri kalan kısmı ise en fazla 2 yıl olmak üzere kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilir, ayrıca satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde ise satış bedeline % 20 indirim uygulanacaktır.
|6-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postadameydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyoncaherhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
|7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|8- Hazine Taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanım izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 5.000.000,00 TL'ye (Beşmilyon TL) kadar olan kısmı için % 1 (Yüzde bir) 5.000.000,00 TL'den (Beşmilyon TL) 10.000.000,00 TL'ye (Onmilyon) kadar olan kısmı için % 0,5 (binde beş) 10.000.000,00 TL'yi (Onmilyon TL) aşan kısmı için % 0,25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli alınacaktır.
|Ayrıca, ihale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr vehttps://van.csb.gov.tr/adreslerinden deöğrenilebilir.Telefon : (0432) 216 30 78- İLAN OLUNUR
#ilangovtr Basın no ILN01833669