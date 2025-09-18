VAN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. VAN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/177 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/09/2025

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : 2025/177 ESAS-VAN TUŞBA ALTINTEPE MAHALLESİ 0 ADA 1679 PARSEL

#ilangovtr Basın no ILN02296469