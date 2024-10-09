VAN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. VAN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/444 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin
Aşağıda dökümü yazılı esasından dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07/10/2024
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER :
2024/444 ESAS VAN TUŞBA İSKELE MAH. 693 ADA 266 PARSEL
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