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VAN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

VAN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 00:00

T.C. VAN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/444 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin

Aşağıda dökümü yazılı esasından dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07/10/2024

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER :

2024/444 ESAS VAN TUŞBA İSKELE MAH. 693 ADA 266 PARSEL

#ilangovtr Basın no ILN02101346