T.C. VAN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/419 Esas



HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile ALİ KEMAL ATLI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davacı MALİYE HAZİNESİ tarafından mahkememizde açılan Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescili da vasında Van ili, İpekyolu İlçesi, Kevenli Mahallesinde bulunan 45 parsel sayılı 15.400,00 m2 yüz ölçümündeki taşınmazın 1/6 hisse sahibi bulunan Ali Oğlu İhsan adına kayıtlı olduğunu, bu kişinin sağ olup olmadığının ve yaşayıp yaşamadığının bilinmediğini mütegaip olduklarını belirterek bu kişi adına olan ve 10 yıldır kayyım yoluyla idare edilen tapunun iptali ile hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiş olmakla ismi geçen gaip olduğu bildirilen kişi hakkında gaipliğine karar verilmesi talep edilen kişilerin gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri aksi halde söz konusu taşınmazın Maliye Hazine adına tescil edilebileceği ilan olunur. 05/09/2024

#ilangovtr Basın no ILN02094608