VAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. VAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/5 Esas Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Vanili, Edremit ilçesi, Köprüler mah/köy. Doğusu 156 ada, 343 parsel, Kuzeyi 156 ada, 342 parsel, Güneyi 156 ada, 340 nolu parsel batısının ise yol ile çevrili olduğu alanın aşağıda bilgileri yazılı taşınmazın yakınında bulunan 2684,19 m2 alan hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

İli İlçesi: Mahalle/Köy: Parsel: Van Edremit Köprüler Doğusu 156 ada, 343 parsel

Kuzeyi 156 ada, 342 parsel

Güneyi 156 ada, 340 parsel

Batısı ise yol ile çevrili alan

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: MEHMET AYDEMİR EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİYE HAZİNESİ Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı)

Davacı MEHMET AYDEMİR tarafından davalılar EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI, VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİ aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) ilişkin davanın mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda verilen ara kararı gereğince;

Yukarıda bilgileri yazılı parselin içerisinde bulunan tescil harici alanın davacı adına tescili talep edildiğinden bu taşınmaz üzerinde herhangi bir hak iddia edenlerin 3 ay içerisinde VAN 5.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2023/5 Esas sayılı dava dosyasına müracaatları İLAN olunur.

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