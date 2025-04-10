VAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. VAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

24.03.2025

Sayı : 2023/560 Esas

Konu : Canan AYYILDIZ hk.

Dahili davalı Canan AYYILDIZ'a dava dilekçesi, tensip zaptı, son duruşma zaptı, bilirkişi raporları ekli olup duruşma gün ve saati tebliğ edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. İla 31. Maddeleri gereğince adı geçen davalının duruşmanın bırakıldığı 19/06/2025 tarih saat 09:00 da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi gerektiği, aksi halde HMK'nın 139, 150. Maddeleri gereğince yokluğunda yargılamaya devam edilip bir karar verileceği ve duruşma gün ve saatini son ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

DAHİLİ DAVALI : CANAN AYYILDIZ - 43000920794 Çayyolu Mah. 2703 Sok. Doktorlar 91 Sitesi Site küme evleri B Blok No:11/7 Çankaya/ ANKARA

SİVAS ili, GÜRÜN ilçesi, BÖĞRÜDELİK mah/köy, 56 Cilt, 28 Aile sıra no, 67 sırada nüfusa kayıtlı, YAKUP ve NİHAYET oğlu/kızı, 17/02/1967 dogumlu,

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