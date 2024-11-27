VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/671 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/11/2024



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER :

2024/671 ESAS VAN TUŞBA AYANIS MAH 102 ADA 293 PARSEL

2024/672 VAN TUŞBA AYANIS 120 ADA 3 PARSEL

2024/673 VAN TUŞBA AYANIS MAH 120 ADA 2 PARSEL

2024/674 VAN TUŞBA AYANIS MAH 115 ADA 6 PARSEL

2024/675 VAN TUŞBA AYANIS MAH 115 ADA 1 PARSEL

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