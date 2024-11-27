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VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 00:00

T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/671 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/11/2024


KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER :

2024/671 ESAS VAN TUŞBA AYANIS MAH 102 ADA 293 PARSEL
2024/672 VAN TUŞBA AYANIS 120 ADA 3 PARSEL
2024/673 VAN TUŞBA AYANIS MAH 120 ADA 2 PARSEL
2024/674 VAN TUŞBA AYANIS MAH 115 ADA 6 PARSEL
2024/675 VAN TUŞBA AYANIS MAH 115 ADA 1 PARSEL

 

#ilangovtr Basın no ILN02129528