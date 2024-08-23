VAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. VAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/569 Esas

Davacı , TUFAN TAKVA ile Davalı , T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Mülkiyet (Tespit İstemli) davası nedeniyle;

Fen Bilirkişi raporunda belirtilen; Van ili Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi kain 1392 no'lu parselin 5.966.290,70 m2 olduğunu, maliye hazinesi adına kayıtlı olduğunu, taşınmazın doğusunda 1053 parsel, güneyinde 1052 parselin, batısında 1065 parselin ve kuzeyinde 1054 no'lu parsellerin olduğu, davacı Tufan TAKVA'nın talep ettiği 15068,11 m2'lik alanın tamamı 1392 parselin sınırları içerisinde kaldığını, davacının bu taşınmazı 30 yılı aşkın süredir kendisi tarafından ekilip biçildiğini, kendisi tarafından kullanıldığını, bu nedenle taşınmazın tescili talep edildiğinden, burada hak iddia edenlerin iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize başvurmaları aksi taktirde dosyadaki bilgi ve belgeler doğrultusunda karar verileceği hususu ilan olunur. 08/11/2023

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