VAKFIKEBİR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2026 00:00

Örnek No:55*

T.C.
VAKFIKEBİR
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/32 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/32 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, Kemaliye Mahallesi, Sahil Boyu Mevkii, 78 Ada, 4 Parsel,
Adresi : Kemaliye Mahallesi, Sahil Boyu Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 371,12 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı imar planı sınırları içerisinde imar parselidir
Kıymeti : 8.004.554,05 TL
KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 11:03 - Bitiş Tarih ve Saati: 12/05/2026 - 11:03
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 11:03 - Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 11:03

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, Kemaliye Mahallesi, Sahil Boyu Mevkii, 78 Ada, 5 Parsel,
Adresi : Kemaliye Mahallesi, Sahil Boyu Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü : 267,19 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı imar planı sınırları içerisinde imar parselidir
Kıymeti : 8.644.387,78 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 12:03 - Bitiş Tarih ve Saati: 12/05/2026 - 12:03
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 12:03 - Bitiş Tarih ve Saati: 04/06/2026 - 12:03

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02390302

 