×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

VAKFIKEBİR İCRA HUKUK MAHKEMESİ

VAKFIKEBİR İCRA HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2025 00:00

İLAN
T.C. VAKFIKEBİR İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2025/31 Esas 2025/35 Karar
Davacı : BAKİ KARADUMAN-27704434146 - Mehmet Ali ve Haneye oğlu, 02/05/1961 Kangal doğumlu, -Sivas ili, Kangal İlçesi, Taşlı Mahallesi, nüfusuna kayıtlı
Mahkememizin İhalenin Feshi Davasında 29/07/2025 tarih 2025/31 Esas 2025/35 Karar sayılı ilamı ile;
"1- Davanın usulden REDDİNE,
2- Dava usulden reddedilmesi sebebiyle İİK 134/2-son cümlesi gereğince takdiren para cezasına yer olmadığına,
3- Dosya adli yardım talepli açılmış olduğundan Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 281,80-TL başvurma harcı ile 615,40-TL peşin harcın davacıdan alınarak Hazine'ye irat kaydına,
4- Yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına
5- Kararın örneğinin Satış Memurluğuna gönderilmesine,"
Şeklinde karar verilmiş olup, karara karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği davacı Baki KARADUMAN'a ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02313683