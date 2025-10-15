VAKFIKEBİR İCRA HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. VAKFIKEBİR İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2025/31 Esas 2025/35 Karar

Davacı : BAKİ KARADUMAN-27704434146 - Mehmet Ali ve Haneye oğlu, 02/05/1961 Kangal doğumlu, -Sivas ili, Kangal İlçesi, Taşlı Mahallesi, nüfusuna kayıtlı

Mahkememizin İhalenin Feshi Davasında 29/07/2025 tarih 2025/31 Esas 2025/35 Karar sayılı ilamı ile;

"1- Davanın usulden REDDİNE,

2- Dava usulden reddedilmesi sebebiyle İİK 134/2-son cümlesi gereğince takdiren para cezasına yer olmadığına,

3- Dosya adli yardım talepli açılmış olduğundan Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 281,80-TL başvurma harcı ile 615,40-TL peşin harcın davacıdan alınarak Hazine'ye irat kaydına,

4- Yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına

5- Kararın örneğinin Satış Memurluğuna gönderilmesine,"

Şeklinde karar verilmiş olup, karara karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği davacı Baki KARADUMAN'a ilanen tebliğ olunur.

