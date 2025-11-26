VAKFIKEBİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VAKFIKEBİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIN'DAN

YENİ GAZİNO BİNASININ YAP – İŞLET MODELİ İLE YAPILMASI VE İŞLETİLMESİ İHALESİ

Belediyemize ait Kemaliye Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 110 Vakfıkebir/TRABZON adresinde Yap İşlet modeli ile yapılacak Gazino Binası İşyeri 5393 sayılı Belediye Kanununun 18’nci Maddesinin (e) bendi gereğince 10 yıllığına kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’nci maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir.

1- Aylık kira muhammen bedeli 100.000,00.-TL, yıllık 1.200.000,00.-TL, 10 yıllık 12.000.000,00.-TL’dir.

2. Geçici teminat tutarı 360.000,00.-TL’dir.

3. İhale 09/12/2025 Salı günü saat 14:00’de Belediye Binasında belediye encümen salonunda encümen üyeleri huzurunda yapılacaktır.

4. İhaleye çıkartılan yerlere ilişkin şartnameler ve belgeler mesai saatleri içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülüp incelenebilir 5.000,00.-TL bedel mukabilinde satın alınabilir.

5. İhale saatine kadar geçici teminat ile ihale teminatının yatırılması gerekmektedir. Geçici teminat olarak tedavüldeki Türk Parası veya bankalardan temin edilecek süresiz teminat mektupları kabul edilecektir. İhale teminatı peşin olarak yatırılacaktır.

6. İhaleye İştirak Etmek İsteyenlerin;

1. Kanuni ikametgâhı gösterir belge ve tebligat adresi (gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu belgeyi getirmesi gereklidir.)

2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi (İhale Tarihinden önceki son 3 ay içerisinde alınmış)

a. Gerçek kişi olması halinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası/Meslek Odası/Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt Belgesi

b. Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

3. Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler İçin; aslı veya noter tasdikli sureti)

4. İmza Sirküleri (İhale tarihinden önceki son 6 ay içinde düzenlenmiş)

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

b. Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise İSTEKLİ adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin vekâletnameleri ve vekâlete bağlı noter tasdikli imza sirküleri,

6. Her sayfası imzalı ilgili ihale şartnamesi.

7. Nüfuz cüzdanı fotokopisi.

8. Adli Sicil Kaydı (Tüzel Kişiliklerde tüm ortakların bu belgeyi göstermesi zorunludur.)

9. İhale Dosyası Satın alma makbuzu,

10. Geçici teminat dekontu/makbuzu veya banka teminat mektubu.

11. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan “Belediyeye Borcu Yoktur” belgesi

İstekliler yukarıda belgeleri 09.12.2025 tarihinde saat 12:00’a kadar ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

6. Vakfıkebir Belediyesi Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir ve uygun bedeli tespit etmekte yetkilidir.

7. İhale kararı ita amirince en geç 15 gün içerisinde onaylanır veya iptal edilir.

İlan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02344532