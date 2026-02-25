×
VAKFIKEBİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 00:00

VAKFIKEBİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO: 2025/66

Mağdurlar Turan Günaydın ve Yaşar Kurt'a karşı Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, mala zarar verme suçlarındanMahkememizin 26/09/2025 tarih ve 2025/66 Esas 2025/839 Karar sayılı kararı ile sanıkAlparslan Taş hakkında mala zarar verme suçundan beraatine, hırsızlık suçundan 5237 sayılı TCK nın142/2-h,62/1maddeleri uyarınca 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Belirtilen karar Cumhuriyet Savcısı tarafından istinaf edilmiştir.Mahkememiz kararı ve istinaf talebiTrabzon ili Vakfıkebir ilçesi Fethiye mahallesi nüfusuna kayıtlı Ali ve Nezaket oğlu 09/09/1999 doğumlu Alparslan TAŞ'a adreslerinetebligat yapılamadığından ve MERNİS adresi bulunmadığından;7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince gazete ilanı yoluyla tebliği, aynı kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebligatın yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02405837

 