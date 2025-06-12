UZUNKÖPRÜ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. UZUNKÖPRÜ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2025/13 Esas

KARAR NO : 2025/89

Bilişim Sistemlerinin kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/02/2025 tarihli ilamı ile mahkememiz görevsizlik kararı Satılmış ve Melahat oğlu, 23/04/1983 doğumlu, Ankara, Beypazarı, Yıldız mah/köy nüfusuna kayıtlı HASAN TEKİN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Basın ilan Kurumu aracılığıyla yurt genelinde trajı yüksek Gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıcı Basın İlan Kurumu İlan portalında TEBLİĞİNE,

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde Edirne Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz başvurusunda bulunulabileceği hususu İLAN OLUNUR. 11.06.2025

#ilangovtr Basın no ILN02240966