ÜSKÜDAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2025 00:00

 

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İLANEN TEBLİĞ
Vergi NoTC Kimlik NoSoyad Ad/UnvanAdresVergi DönemiVergiVergiTakip DosyaTakip DosyaToplam
022****426250*****596GÜLŞAH AKDOĞANKİRAZPINAR M.2744. S.EMLAK KONUT KİRAZPINAR A4 BL.No:51 D:91 GEBZE KOCAELİ202004202004001500152025091266V7Q00000062025091214V82000249932.022,72
022****426250*****596GÜLŞAH AKDOĞANKİRAZPINAR M.2744. S.EMLAK KONUT KİRAZPINAR A4 BL.No:51 D:91 GEBZE KOCAELİ202007202007001500152025091266V7Q00000062025091214V82000249231.003,20
152****409264*****496EMRULLAH BAYDOĞANB.ŞEHİR 2.KISIM M.NEZİH BARUT C.SPRADON RESIDENCE F BL.No:9 D:30 B.ŞEHİR İST.201601201612431543152025042466V7R00000092025042414V83000011575.415,03
190****758 TASF.HAL.SEKTÖREL GIDA TUR.İŞL.SAN.VE TİC.A.Ş.M.SİNAN M.HAKİMİYETİ MİLLİYE C.EMLAK KREDI ÇARŞISI No:47 D:148 ÜSKÜDAR İST.202006202006001500152022022166V7R00010282022021714V83000012534.373,87
258****840 ÇNS İNŞ.ELKT.GIDATEKS.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.VALİDEİ ATİK M.NUHKUYUSU CAD. Kapı No:227 Daire No:6 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL202009202009001500152021050366V7S00002442021041414V84000820556.214,00
258****840 ÇNS İNŞ.ELKT.GIDATEKS.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.VALİDEİ ATİK M.NUHKUYUSU CAD. Kapı No:227 Daire No:6 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL202010202010001500152021050366V7S00002442021041414V84000990743.247,29
389****846 GAPSAN TEKNOLOJİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.İÇERENKÖY MAH. FİRUZE SK. Kapı No:2 Daire No:1 ATAŞEHİR İST.201301201312001030802021050666V7T00000602021041414V85000539759.013,39
614****771655*****998ADEM MELEKEZÜMRÜTEVLER M.MEVLANA HALİD C.NİSH ADALAR A7 BLK No:31 D:48 MALTEPE İST.202010202010001500152025041566V7W00005012025041514V88000003642.797,76
614****771655*****998ADEM MELEKEZÜMRÜTEVLER M.MEVLANA HALİD C.NİSH ADALAR A7 BLK No:31 D:48 MALTEPE İST.202006202006001500152025041566V7W00005012025041514V88000003236.118,90
614****771655*****998ADEM MELEKEZÜMRÜTEVLER M.MEVLANA HALİD C.NİSH ADALAR A7 BLK No:31 D:48 MALTEPE İST.202005202005001500152025041566V7W00005012025041514V88000004534.956,39
614****771655*****998ADEM MELEKEZÜMRÜTEVLER M.MEVLANA HALİD C.NİSH ADALAR A7 BLK No:31 D:48 MALTEPE İST.202007202007001500152025041566V7W00005012025041514V88000005041.824,07
614****771655*****998ADEM MELEKEZÜMRÜTEVLER M.MEVLANA HALİD C.NİSH ADALAR A7 BLK No:31 D:48 MALTEPE İST.202004202004001500152025041566V7W00005012025041514V88000003936.848,87
614****771655*****998ADEM MELEKEZÜMRÜTEVLER M.MEVLANA HALİD C.NİSH ADALAR A7 BLK No:31 D:48 MALTEPE İST.202011202011001500152025041566V7W00005012025041514V88000004037.314,29
681****993 ÖZDEMİR TUR.GIDA İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİSANAYİ MAH/SEMT ÇAMLAR SK. Kapı No:7 Daire No: Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL201411201411001510842020031366V7W00010212020031214V880000909315.348,54
681****993 ÖZDEMİR TUR.GIDA İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİSANAYİ MAH/SEMT ÇAMLAR SK. Kapı No:7 Daire No: Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL201411201411001530802020031366V7W00010212020031214V88000091437.465,65
681****993 ÖZDEMİR TUR.GIDA İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİSANAYİ MAH/SEMT ÇAMLAR SK. Kapı No:7 Daire No: Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL201411201411001500152020031366V7W00010212020031214V880000909333.702,16
681****993 ÖZDEMİR TUR.GIDA İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİSANAYİ MAH/SEMT ÇAMLAR SK. Kapı No:7 Daire No: Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL201411201411001530802020031366V7W00010212020031214V8800009091.501.659,72
728****546 PERİTA İNŞ.HAF.MAK.MET.PLS.TUR.SAN. TİC. LTD. ŞTİ.KÜÇÜKSU MAH. HEKİMBAŞI ÇİFTLİK CAD. Kapı No:26 B ÜSKÜDAR İSTANBUL201901201912001000102021060266V7X00005072021041414V89000457129.962,19
992****549181*****688BEHLÜL YÜKENBAŞIBÜYÜK MAH. BAŞIBÜYÜK YOLU CAD. Kapı No:16 Daire No:169 MALTEPE İST.201901201912001000102024020766V7Z00000032024020714V8B0000083196.013,10
992****549181*****688BEHLÜL YÜKENBAŞIBÜYÜK MAH. BAŞIBÜYÜK YOLU CAD. Kapı No:16 Daire No:169 MALTEPE İST.202002202002001500152024020766V7Z00000032024020714V8B0000086148.716,00
Üsküdar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı 9 mükellef adına salınan 20 adet vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.`un 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02344419

 