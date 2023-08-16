ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

Sayın Şaduman Ekşi, Sayın Rukiye Başyurt, Sayın Şaduman Doğruyol

İlimiz Üsküdar İlçesi, İcadiye Mahallesi, Temaşa Sokak,668 ada, 3 parselde bulunan 1 kapı sayılı yapı için 6306 sayılı Kanun kapsamında lisanslı kuruluş tarafından düzenlenen Riskli Yapı Tespit Raporu incelenerek onaylanmıştır. 6306 sayılı Kanunun 3.maddesinin 2.fıkrası,Uygulama Yönetmeliğinin 4. maddesinin 4. fıkrası uyarınca riskli yapı hakkında gereği yapılmak ve bilgilendirilmek üzere Üsküdar Tapu Müdürlüğüne bildirilmiş ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde riskli yapı belirtmesi yapılarak ilgililerine tebligat yapıldığı tarafımıza iletilmiştir. 6306 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği gereği söz konusu yapının eşya ve nüfustan tahliyesi ve Yıkım Ruhsatı alınarak yapının 60 içinde yıktırılması gerekmekte olup aksi takdirde yıkım ve tahliye işlemleri mahalli idare ve mülki amir tarafından yürütüleceği hususu ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01864056