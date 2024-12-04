İLANEN TEBLİĞ

ÜSKÜDAR 8. NOTERLİĞİNİN 18.04.2024 TARİH VE 2710 YEVMİYE NOLU

İHTARNAME İŞLEMİNİN İLANEN TEBLİĞİ

İLANEN TEBLİĞ EDİLEN KİŞİ: İSMAİL ÇOŞGUN, 413********484 T.C. kimlik nolu,

BİLİNEN SON ADRESLERİ :

Maltepe Mahallesi Davutpaşa Caddesi No:34a/78 Zeytinburnu, İstanbul

Kemal Öz Mahallesi 1. Eldeniz Sokak, No:16, İç Kapı No:14 Merkez Uşak

TEBLİĞ İSTEYEN: Üsküdar 8. Noterliği, (Mesut Yıldız, vekili, Av. Emin Erdal)

TEBLİĞ İSTENEN İŞLEM: Üsküdar 8. Noterliğinin, 18.04.2024 tarih ve 2710 yevmiye nolu, İhtarname İşlemi,

TEBLİĞ EDİLME GÜNÜ:İşbu Gazetede İlan Tarihinden İtibaren 7 Gün Sonra,

TEBLİĞ METNİ/HUSUSU:

İHTARNAME

ÜSKÜDAR 8. NOTERLİĞİ’NE

KEŞİDECİ:MESUT YILDIZ,

VEKİLİ :Av. EMİN ERDAL adres başlıktadır

Cevizlibağ, Merkezefendi Mahallesi, Mevlana Caddesi, Tercüman Sitesi, A-8.Blok, D:10 Topkapı - Zeytinburnu / İstanbul,Tel: 0 212510 3260 Cep:053224572 10, av.eminerdal@hotmai1.com

MUHATAPLAR: İSMAİL ÇOŞGUN, TCK, No: 413*********484

Maltepe Mah. Davutpaşa Cad. No: 34a / 78 Zeytinburnu / İSTANBUL

KONUSU: Borç olarak aldığınız 10.000.USD nin Müvekkilime iadesi talebimizdir.

Sayın Muhataplar;

1.--- 17.11.2023 tarihinde Müvekkilimden 10.000.-USD parayı banka aracılığıyla borç olarak aldığınız halde bugüne kadar Müvekkilime tarafınızca hiçbir borç ödemesi yapılmamıştır.

2.--- Bu nedenle Türk Borçlar Kanunu'nun 392 maddesinde yer alan " ödüncün geri verilmesi konusunda belirli bir gün ya da bildirim süresi veya borcun geri istendiği anda muaccel olacağı kararlaştırılmamışsa ödünç olan, ilk istemden başlayarak altı hafta geçmedikçe ödüncü geri vermekle yükümlü değildir." hükmü uyarınca,

İşbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 6 haftalık süre içerisinde 17.11.2023 tarihinde Müvekkilimden "Borç" olarak aldığınız ve halen ödemediğiniz 10.000.-USD'yi Müvekkilimin QNB Finansbank IBAN:TR95 0011 1000 0000 0118 2449 99 vadesiz USD hesabına ödemenizi,

3.---Şayet bu süre içerisinde müşterek ve müteselsil olarak sorumlu olduğunuz bu borcunuzu müvekkile ödemeyecek olursanız 10.000.-USD yi işleyecek en yüksek mevduat faizi ile birlikte ödemeniz için aleyhinize icra takibi ve dava ikame edileceğini, mahkeme masrafı ve avukatlık ücreti ödemek zorunda kalacağınızı.

Tarafınıza keşideci Mesut Yıldız vekili olarak önemle ve saygı ile ihtaren bildiririm 18.04.2024

Keşideci vekili, Av. Emin Erdal

İlanen tebliğ olunur.

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