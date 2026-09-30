UŞAK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

UŞAK

İCRA DAİRESİ

2026/11812 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/11812 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak Merkez Kemalöz Mahallesi, 1334 ada, 25 parsel, C/B+Z+1/ 1 nolu bağımsız bölüm nolu, 3.588,00 m² alanlı, dubleks konuttur. Arsa payı 300/1200 dir. Kargir 4 adet dubleks bina ve arsası vasfında C blokta (B+Z+1) katta 1 bağımsız bölüm numaralı dubleks konuttur. Parsel, geometrik olarak dikdörtgen şekline yakın bir formda olup topografik açıdan eğimli bir yapıya sahiptir. Taşınmazın çevresinde genel olarak boş arsa nitelikli taşınmazlar ile konut amaçlı kullanılan yapılaşmalar bulunmaktadır. Tahtakılıç Caddesi ve Değirmendere Caddesine yakın konumdadır. 1/1000s uygulama imar planında ayrık nizam iki kata müsaadeli konut alanı olarak planlıdır. Parsel üzerinde A,B,C ve D bloklarından oluşan dört adet yapı bulunmaktadır. Yapılar müstakil dubleks konut tarzında inşa edilmiştir. Satışa konu taşınmaz C bloktadır. 21.01.2009 tarihli yapı ruhsatı vardır. Onaylı kat mülkiyeti prajesine göre C blok bina bodrum,zemin ve birinci kat olarak projelendirilmiştir. Keşif günü yapılan incelemede bu katlara ilave olarak çatı arası katının inşa edilmiş olduğu görülmüştür. Onaylı kat mültiyeti projesine göre binanın bodrum katı;hobi odası,sauna,lavabo,wc,soğuk duş,sığınak,çamaşır odası,ısıtma odası ve kiler bölümleri vardır. Projede kiler olarak görülen yerde asansör tesis edildiği görülmüştür. Birinci katın; hol,dört oda,iki banyo ve kiler (mevcutta asansör) bölümlerinden oluştuğu,ayrca bu katta yaklaşık 16,18 m² alanlı galeri boşluğunun bulunduğu,projede gösterilmeyen çatı arası katının mesken biçimine dönüştürüldüğü ve bu bölümün iki oda,banyo+wc biçiminde kullanıldığı görülmüştür. Onaylı projeye göre; bodrum kat alanı 155,00 m², zemin kat alanı 155,00 ² ,1. katın yaklaşık 138,00 m² (galeri boşluğu düşüldükten sonra) , çatı arası katı ise yaklaşık 146,00 ² olarak tesbit edilmiş olup, toplam alanı 594,00 m² dir.

Adresi : Kemalöz Mh. 1.Batuhan Sk.No: 3 Merkez / UŞAK

Yüzölçümü : 3.588 m2

Arsa Payı : 300/1200

Kıymeti : 35.255.280,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 11:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 11:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 11:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 11:59

29/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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