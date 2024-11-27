UŞAK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

UŞAK

İCRA DAİRESİ

2024/247 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/247 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :

Dosyasında bulunan taşınmaza ait tapu kaydı bilgi tablosu:

İl/İlçe :Uşak/Merkez

Mahalle/Köy Adı : Kemalöz Mah.

Ada/Parsel :5605/14

Yüz ölçüm :4.698,27 m2

Arsa pay/payda :16/448

Ana taşınmaz nitelik :Arsa

Blok/Kat/Giriş/B.B.No :A /4/-/10

Bağımsız Böl. Nitelik :Çatı Altı Piyesli Mesken

Adresi : Kemalöz Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi No: 29Merkez / UŞAK

İmar Durumu: Uşak Belediyesi İmar Planına göre ayrık ikiz nizam dört müsaadeli konut alanına isabet etmektedir.

Kıymeti : 4.843.970,36 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı üzerinde Malik bizzat gelmeden tasarrufi işlem yapılamaz. (Elektronik sistem üzerinden yukarıda belirttiğim hisselerim üzerine tapu müdürlüğüne bizzat gitmeden tasarrufu işlem yapılmamasına yönelik belirtmenin tesis edilmesini, bu belirtme kaldırılmadan hissem üzerinde hiçbir şekilde vekaleten işlem yapamayacağımı, bu belirtmenin mahkemeler, icra müdürlükleri ile diğer kamu kurumlarından gelen taleplerin karşılanmasına engel teşkil etmediğini ve bu belirtmenin kaldırılması için bizzat talebimin olması gerektiğini bildiğimi, belirtmenin tüm sonuçlarını kabul ettiğimi kabul ve taahhüt ederim.) şerhi bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 14:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 14:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 14:50

25/11/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02129569