UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İLİMİZDE FAALİYET GÖSTERMEK ÜZERE 10 YIL KİRALIK 20 (YİRMİ) ADET TİCARİ TAKSİ PLAKASI AÇIK ARTIRMA İLE İHALE EDİLECEKTİR.

İhale İlanı

1) Uşak il merkezinde faaliyet göstermek üzere 10 yıl kiralık 20 adet ticari “T” plakası açık artırma ile ihaleye çıkartılmıştır.

2) Ticari “T” plakaların muhammen bedeli;



SIRA

NO

PLAKA

DURAK MEVKİİ MUHAMMEN

BEDEL 10 YILLIK

(KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE

TARİHİ İHALE

SAATİ 1 64 T 0231 Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak 3.500.000 TL 10.500 TL 16.10.2024 14.00 2 64 T 0232 Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak 3.500.000 TL 10.500 TL 16.10.2024 14.10 3 64 T 0233 Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak 3.500.000 TL 10.500 TL 16.10.2024 14.20 4 64 T 0234 Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak 3.500.000 TL 10.500 TL 16.10.2024 14.30 5 64 T 0235 Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak 3.500.000 TL 10.500 TL 16.10.2024 14.40 6 64 T 0236 Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak 3.500.000 TL 10.500 TL 16.10.2024 14.50 7 64 T 0237 Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak 3.500.000 TL 10.500 TL 16.10.2024 15.00 8 64 T 0238 Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak 3.500.000 TL 10.500 TL 16.10.2024 15.10 9 64 T 0239 Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak 3.500.000 TL 10.500 TL 16.10.2024 15.20 10 64 T 0240 Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak 3.500.000 TL 10.500 TL 16.10.2024 15.30 11 64 T 0241 Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak 3.500.000 TL 10.500 TL 16.10.2024 15.40 12 64 T 0242 Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak 3.500.000 TL 10.500 TL 16.10.2024 15.50 13 64 T 0243 Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak 3.500.000 TL 10.500 TL 16.10.2024 16.00 14 64 T 0244 Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak 3.500.000 TL 10.500 TL 16.10.2024 16.10 15 64 T 0245 Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak 3.500.000 TL 10.500 TL 16.10.2024 16.20 16 64 T 0246 Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak 3.500.000 TL 10.500 TL 16.10.2024 16.30 17 64 T 0247 Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak 3.500.000 TL 10.500 TL 16.10.2024 16.40 18 64 T 0248 Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak 3.500.000 TL 10.500 TL 16.10.2024 16.50 19 64 T 0249 Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak 3.500.000 TL 10.500 TL 16.10.2024 17.00 20 64 T 0250 Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak 3.500.000 TL 10.500 TL 16.10.2024 17.10



3) İhale 16/10/2024 Çarşamba günü saat 14.00 başlayacaktır. 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık teklif usulüyle Belediye Encümeni huzurunda Uşak Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

4) İstenilen Belgeler;

4.1 Gerçek Kişiler İçin

4.1.1 Vekil ise Vekâletname (Noter tasdikli)

4.1.2 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 4/ıı Maddesinin Son Paragrafında Tarif Edilen Suçlardan Sabıkalı Olmadığını Belirtir Adli Sicil Kayıt Belgesinin Aslı

4.1.3 Nüfus Cüzdanının onaylı sureti. ( E-Devlet çıktısı)

4.1.4 Uşak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak "Borcu Yoktur” Belgesi.

4.1.5 Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminatlar,

4.1.6 İkametgah belgesi. ( E-Devlet çıktısı)

4.2. Tüzel Kişiler İçin

4.2.1 İmza Sirküleri (Noterden)

4.2.2 Şirketin/Kurumun/Kuruluşun/Kooperatifin/Birliğin ortaklarının Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 4/ıı maddesinin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olmadığını belirtir adli sicil kayıt belgesinin aslı

4.2.3 Şirketin ”Vergi Levhası” Fotokopisi

4.2.4 Uşak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak ’’Borcu Yoktur ” Belgesi

4.2.5 Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminatlar.

5) İhale şartnamesi, Sarayaltı Mahallesi Gazi Bulvarı No: 137 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Merkez/Uşak adresinde görülebilir.

6) İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgeleri ile birlikte ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına teslim etmeleri gereklidir. Posta ile yapılacak tekliflerin ise en geç 16.10.2024 Çarşamba günü saat 12.30 Sarayaltı Mahallesi Gazi Bulvarı No: 137 Merkez/Uşak adresine şartname hükümlerine uygun olarak iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen postalar dikkate alınmaz.

7) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.



İlan olunur.







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