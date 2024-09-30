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UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 00:00

 

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İLİMİZDE FAALİYET GÖSTERMEK ÜZERE 10 YIL KİRALIK 20 (YİRMİ) ADET TİCARİ TAKSİ PLAKASI AÇIK ARTIRMA İLE İHALE EDİLECEKTİR.

İhale İlanı

1)  Uşak il merkezinde faaliyet göstermek üzere 10 yıl kiralık 20 adet ticari “T” plakası açık artırma ile ihaleye çıkartılmıştır.
2) Ticari “T” plakaların muhammen bedeli;


SIRA
NO
PLAKA
DURAK MEVKİİ		MUHAMMEN
BEDEL 10 YILLIK
(KDV HARİÇ)		GEÇİCİ TEMİNATİHALE
TARİHİ		İHALE
SAATİ
164 T 0231Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak3.500.000 TL10.500 TL16.10.202414.00
264 T 0232Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak3.500.000 TL10.500 TL16.10.202414.10
364 T 0233Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak3.500.000 TL10.500 TL16.10.202414.20
464 T 0234Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak3.500.000 TL10.500 TL16.10.202414.30
564 T 0235Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak3.500.000 TL10.500 TL16.10.202414.40
664 T 0236Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak3.500.000 TL10.500 TL16.10.202414.50
764 T 0237Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak3.500.000 TL10.500 TL16.10.202415.00
864 T 0238Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak3.500.000 TL10.500 TL16.10.202415.10
964 T 0239Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak3.500.000 TL10.500 TL16.10.202415.20
1064 T 0240Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak3.500.000 TL10.500 TL16.10.202415.30
1164 T 0241Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak3.500.000 TL10.500 TL16.10.202415.40
1264 T 0242Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak3.500.000 TL10.500 TL16.10.202415.50
1364 T 0243Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak3.500.000 TL10.500 TL16.10.202416.00
1464 T 0244Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak3.500.000 TL10.500 TL16.10.202416.10
1564 T 0245Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak3.500.000 TL10.500 TL16.10.202416.20
1664 T 0246Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak3.500.000 TL10.500 TL16.10.202416.30
1764 T 0247Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak3.500.000 TL10.500 TL16.10.202416.40
1864 T 0248Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak3.500.000 TL10.500 TL16.10.202416.50
1964 T 0249Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak3.500.000 TL10.500 TL16.10.202417.00
2064 T 0250Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokak3.500.000 TL10.500 TL16.10.202417.10


3) İhale 16/10/2024 Çarşamba günü saat 14.00 başlayacaktır. 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık teklif usulüyle Belediye Encümeni huzurunda Uşak Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
4) İstenilen Belgeler;
4.1 Gerçek Kişiler İçin
4.1.1 Vekil ise Vekâletname (Noter tasdikli)
4.1.2 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 4/ıı Maddesinin Son Paragrafında Tarif Edilen Suçlardan Sabıkalı Olmadığını Belirtir Adli Sicil Kayıt Belgesinin Aslı
4.1.3 Nüfus Cüzdanının onaylı sureti. ( E-Devlet çıktısı) 
4.1.4 Uşak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak "Borcu Yoktur” Belgesi.
4.1.5 Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminatlar,
4.1.6 İkametgah belgesi. ( E-Devlet çıktısı)          
4.2.  Tüzel Kişiler İçin
4.2.1 İmza Sirküleri (Noterden)
4.2.2 Şirketin/Kurumun/Kuruluşun/Kooperatifin/Birliğin ortaklarının Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 4/ıı maddesinin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olmadığını belirtir adli sicil kayıt belgesinin aslı
4.2.3 Şirketin ”Vergi Levhası” Fotokopisi
4.2.4 Uşak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak ’’Borcu Yoktur ” Belgesi
4.2.5 Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminatlar.
5) İhale şartnamesi, Sarayaltı Mahallesi Gazi Bulvarı No: 137 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Merkez/Uşak adresinde görülebilir.
6) İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgeleri ile birlikte ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına teslim etmeleri gereklidir. Posta ile yapılacak tekliflerin ise en geç 16.10.2024 Çarşamba günü saat 12.30 Sarayaltı Mahallesi Gazi Bulvarı No: 137 Merkez/Uşak adresine şartname hükümlerine uygun olarak iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen postalar dikkate alınmaz.
7) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

    İlan olunur.


#ilangovtr Basın no ILN02096055