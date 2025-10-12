UŞAK 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

UŞAK 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/4

KARAR NO : 2025/98

Davanın KABULÜ ile;

Uşak ili Merkez ilçesi Çevre Mahallesi 295 Ada 28 Parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişisi Ertuğrul Boysan tarafından düzenlenen 20/01/2025 tarihli rapor ve eki krokide A harfi ile gösterilen 1.475,15 metre kare yüz ölçümlü bölümün tapu kaydını iptali ile, orman vasfı ile hazine adına tapuya tesciline,

Fen bilirkişisi Ertuğrul Boysan tarafından düzenlenen 20/01/2025 tarihli rapor ve ekindeki krokinin kararın eki sayılmasına dair karar verilmiş olup, dahili davalı Ercan Gündüz'ün adresine tüm aramalara rağmen ulaşılamamış olduğundan ilanen tebliğine karar verilmiş olup gerekçeli kararın yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliği olunur. 03/10/2025

