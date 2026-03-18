UŞAK 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İ L A N

T.C. UŞAK 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/12 Tereke

UŞAK ili, MERKEZ ilçesi, BOZKURT mah/köy 2 Cilt, 262 Aile sıra no 13 sırada nüfusa kayıtlı 07/09/1957 doğumlu 03/11/2025 tarihinde vefat eden müteveffa HAYDAR ÖZSEZER'in mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 612. maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan, Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur. 10/03/2026

