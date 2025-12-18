UŞAK 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

UŞAK 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/237

KARAR NO : 2025/753

Davacı Fatma Ünal ve davalı Abdullah Ünal olan tanıma tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Bu ilanın yayınlanmasından itibaren 10 gün geçtikten sonra davalıya gerekçeli karar tebliğ edilmiş sayılacaktır. Sinop İli, Türkeli İlçesi, Ayaz Mah/Köyü, Cilt No.3, Hane No.94'de nüfusa kayıtlı, Cuma ve Bahira'dan olma, 21/04/1981 doğumlu, 26830798924 TC nolu davacı FATMA ÜNAL ile aynı yer nüfusuna kayıtlı Recep ve Emine'den olma, 10/11/1969 doğumlu, 48058745078 TC Nolu davalı ABDULLAH ÜNAL ' ın boşanmalarına dair verilmiş olan Paderborn Yerel Mahkemesi (Aile Mahkemesi) 'nin27/02/2019 tarih ve 91 F 70/18 sayılı 06/04/2019 tarihinde kesinleşen kararının TANINMASINA,

Davacının yatırdığı 615,40 TL peşin harç, 615,40 TL ilk gider ve 8.634,00-TL yargılama gideri olmak üzere toplam 9.249,40 TL' nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden AAÜT 6.maddesi gereğince davanın ön inceleme duruşması yapılmaksızın karar verildiği anlaşıldığından tarifede yazılı miktarın yarısı olan 22.500,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Denizli Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar Recep ve Emine'den olma, 10/11/1969 doğumlu, 48058745078 T.C. Nolu ABDULLAH ÜNAL' a ilanen tebliğ olunur. 02/12/2025

#ilangovtr Basın no ILN02363612