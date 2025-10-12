UŞAK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

UŞAK

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Aktaş Köyü, Kıran Konak Mevkii, 135 Ada 46 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Tarla" vasfıyla 84.307,08 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Yola cephesi vardır. %4-5 meyillidir. Uşak-Aktaş Köyü karayolu içerisinden geçmekte ve parseli ikiye bölmüş durumdadır.

İmar Durumu : 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununa tabidir.

Kıymeti : 5.901.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Uşak İl Özel İdaresi lehine "2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme" beyanı vardır. "Taşınmazın bir kısmı/büyük bir kısmı/tamamı 1.derece arkeolojik sit sınırları içerisinde kalmaktadır." şerhi,"1.derecede korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır" şerhi, "Taşınmazın bir kısmı 3. derece arkelojik sit sınırları içinde kalmaktadırKorunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır" şerhi, "Taşınmazın bir kısmı 1. derece arkeolojik sit sınırları içinde kalmaktadırKorunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır." şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 11:03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 11:03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 11:03

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Aktaş Köyü, Karabeygir Mevkii, 117 Ada 22 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Tarla" vasfıyla 75.765,98 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır. Yola cephesi vardır. %6-7 meyilli, killi-tınlı bünyede, toprak derinliği orta olan, 3.sınıf kuru tarım arazisidir.

İmar Durumu : 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununa tabidir.

Kıymeti : 5.304.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: "Taşınmazın bir kısmı/büyük bir kısmı/tamamı 1.derece arkeolojik sit sınırları içerisinde kalmaktadır" şerhi, "1.derecede korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır" şerhi, "3.derecede korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır" şerhi, "Taşınmazın bir kısmı 3. derece arkelojik sit sınırları içinde kalmaktadırKorunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır" şerhi, "Taşınmazınbüyük bir kısmı 1. derece arkeolojik sit sınırları içinde kalmaktadırKorunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır" şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 12:03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 12:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 12:03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 12:03

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Çevre Mahallesi Meşe Mevkii 1258 Ada 6 Parsel numaralı taşınmaz tapu kaydında "Asma Katlı Betonarme Atölye" vasıflı 240,00 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. 1 Eylül Sanayi Sitesi içerisindedir. Parsel üzerinde; komşu parsellerde bulunan yapılara bitişik nizamda inşa edilmiş zemin+1. kattan oluşan (çekme kat) betonarme yapı bulunmaktadır. Yapı Busem Pide adıyla lokanta olarak hizmet vermektedir. Yapının Zemin kat alanı 122,14 m2, çekme kat alanı 60,00 m2'dir. Yapının dış kapı girişine kadar doğalgaz gelmiştir. Ancak bina içi doğalgaz tesisatı döşenmemiştir.

Adresi : Fevzi Çakmak Mahallesi, 1 Eylül 7. Site Sokak, No:4Uşak

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında küçük sanayi alanı olarak planlıdır. (Yençok:7,50 m'dir.)

Kıymeti : 7.703.202,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2026 - 11:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 11:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 11:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 11:23

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi 661 Ada 17 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Bahçeli Zemin Katında Bir Dükkan ve Kahvehanesi Birinci Katı Ev Olan Kargir İki Katlı Bina" vasfıyla 285,00 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Parsel üzerinde; komşu parsellerde bulunan yapılara bitişik nizamda inşa edilmiş zemin+1. kattan oluşan yapı bulunmaktadır. Yapının zemin katında kahve olarak hizmet veren işyeri ve bitişiğinde küçük bir alanda nargile-tütün dükkanı olarak hizmet veren başka bir işyeri bulunmaktadır. 1. Katı ise konut olarak inşa edilmiştir. Yapının alanı 159,63 m2'dir.

Adresi : Karaağaç Mahallesi, 1. Kerte Sokak, No:40-40A Ve 40B Uşak

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında blok nizamda 4 kata müsaadeli zemin ticaret+konut alanı olarak planlıdır. (Taks:0,40 Kaks:1,60) Yaklaşık 44,48 m2 alanı yolda kalmaktadır.

Kıymeti : 5.840.607,60 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2026 - 12:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 12:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 12:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 12:23

10/10/2025 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

