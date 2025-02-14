UŞAK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

UŞAK

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/64 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/64 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Beylerhan Köyü, Kocatepe Mevkii, 268 Ada 3 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Tarla" vasfıyla 40.422,04 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır. Yola cephesi yoktur.

İmar Durumu : 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununa tabidir.

Kıymeti : 6.063.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 10:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2025 - 10:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 10:03

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Beylerhan Köyü, Abagölü Mevkii, 281 Ada 12 Parsel sayılı taşınmaz "Tarla" vasıflı 21.845,13 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır. Yola cephesi yoktur.

İmar Durumu : 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununa tabidir.

Kıymeti : 3.277.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 11:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 11:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2025 - 11:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 11:03

12/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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