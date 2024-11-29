UŞAK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

UŞAK

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/78 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/78 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 2401 Ada 10 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Arsa" vasıfla 1.623,69 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Parsel üzerinde 101,50 m2 oturum alanlı iki katlı konut, 26,00 m2 oturum alanlı tek katlı garaj, 60 metre derinliğinde kuyu, 97,75 m2 oturum alanlı iki katlı konut, 16,00 m2 oturum alanlı tek katlı garaj, 98,50 m2 oturum alanlı iki katlı konut, 18,69 m2 oturum alanlı tek katlı depo, 60 metre derinliğinde kuyu bulunmaktadır.



İmar Durumu : Uşak Belediyesi imar planında ayrık nizamda 8 kata müsadeli konut alanında kalmaktadır.



Kıymeti : 12.372.998,00 TL



KDV Oranı : %10



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2025 - 13:30

27/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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