UŞAK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

UŞAK

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/24 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Atatürk Mahallesi, 5479 Ada 30 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Bahçeli Bodrumlu Kargir Üç Katlı Ev" vasfıyla 180,49 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır. Parsel üzerinde bodrum + zemin + 2 normal kattan oluşan 4 katlı yapı bulunmaktadır.

Adresi : Atatürk Mahallesi 3. Sümbül Sokak, Dış Kapı No: 19 Uşak

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, bitişik nizamda 3 kata müsaadeli konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 4.638.250,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 10:06

09/09/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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