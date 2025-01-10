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UŞAK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

UŞAK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 00:00

İLAN

UŞAK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/32 Tereke
KARAR NO : 2024/50

Mahkememizin yukarıda numarası yazılı kararı ile "69562114082 TC kimlik nolu Gülten ve Himmet oğlu 01/05/1960 doğumlu İzzet MERCAN'ın İİKnun 217/1 maddesi uyarınca TEREKESİNİN TASFİYESİNE TATİLİNE, alacaklılar tarafından 30 gün içerisinde iflasa ilişkin işlemlerin tatbikine devam edilmesinin istenip masrafların peşin verilmemesi halinde tasfiyenin kapatılacağı" yönünde karar verildiği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02154117