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UŞAK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

UŞAK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 00:00

 

İLAN

T.C. UŞAK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/35 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan davada, müteveffa ALİ OSMAN KIYMAZ(19532888116TC kimlik nolu)'ın mirasının yasal mirasçılarının tümü tarafından reddidildiği ve TMK'nun 612nci maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02078066

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#Basın No ILN02078066#İlangovtr