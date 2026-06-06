UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/118 Esas

Davacı , T.C.DEVLET DEMİR YOLLAR İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davalı MEHMET ÖZDEMİR adına mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen ve daha sonra tespit edilen adreslere çıkartılan duruşma gününü bildirir davetiye bila ikmal iade edilmiş olup,tebligat yapılamadığındandavalı MEHMET ÖZDEMİR adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Uşak İli, Merkez İlçesi, KoyunbeyliKöyü, 198 Ada 2 Parselde kayıtlı taşınmazın 1.473,39 m2’lik bölümünün kamulaştırılması talep edilmiş olmakla, yargılama esnasındarapor aldırılmış olup, Durusma Günü: 09/07/2026 günü saat:09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK 147. maddesi uyarınca duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği dava dilekçesi, duruşma günü ve bilirkişi raporlarının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 05.06.2026

#ilangovtr Basın no ILN02482368