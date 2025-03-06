UŞAK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C.

UŞAK

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/54 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/54 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Kuyucak Mahallesi, Aktaş Mevkii 5971 Ada 1 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Arsa" vasfıyla 4.393,63 m2 yüz ölçümü ile kayıtlıdır. Üzerinde yapılaşma olmayıp boş arsa vasfındadır. Parsel üzerinden 154 KV Uşak-Demirköprü Brş.N-Uşak 380 TM Enerji İletim Hattının geçmektedir.

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizamda 4 kata müsaadeli konut alanı olarak planlıdır. Ancak söz konusu parsel şuyulu durumda olup şuyuu giderilmeden tek başına yapılaşmaya müsait değildir

Kıymeti : 30.750.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: "A-M: Haritasında görüldüğü üzere 3650 m2'lik kısmında TEK lehine daimi irtifak hakkı vardır." şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 15:00

05/03/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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