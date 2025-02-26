UŞAK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. UŞAK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/361 Esas

DAVALI : TÜLAY PAKOĞLAN- 50815739008-İbrahim ve Beyhan kızı, 19/09/1968 doğumlu

Davacılar GÜL ŞEN, METİN ŞEN ile Davalılar ABDİL DEMİR, GÜLAY DEMİR, TÜLAY PAKOĞLAN arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 01/07/2025 günü saat: 10:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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