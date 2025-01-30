UŞAK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C.

UŞAK

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/28 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Karahasan Köyü, Dere Mevkii, 936 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Tarla" vasfıyla 23.358,00 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır. Kadastral yola cephesi vardır.

İmar Durumu : 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa tabidir.

Kıymeti : 4.672.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: "3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir." şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2025 - 10:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2025 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 10:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 10:10

28/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02164727