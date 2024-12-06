UŞAK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. UŞAK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2017/1243 Esas

DAVALI : KAYHAN ÇINAR-31613379474-Hüseyin ve Özcan oğlu, 02/02/1966 doğumlu.

Davacı Kılıçoğlu Tekstil Mobilya İnşaat Gıda Dış Ticaret Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adresinizin tespit edilememesi, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 22/04/2025 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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