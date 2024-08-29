UŞAK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



T.C. UŞAK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/33 Tereke



UŞAK ili, MERKEZ ilçesi, KEMALÖZ mah/köy 10 Cilt, 265 Aile sıra no 4 sırada nüfusa kayıtlı 22/09/1969 doğumlu 26/03/2024 tarihinde vefat eden müteveffa İSMAİL ŞENTÜRK'nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve ve TMK'nun 612. maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,



Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur. 21/08/2024

#ilangovtr Basın no ILN02083038