UŞAK 1.AİLE MAHKEMESİ

ВІД ІМЕНІ ТУРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

1-Й СІМЕЙНИЙ СУД ПРОВІНЦІЇ УШАК/ ГОЛОВУЮЧИЙ СУДДЯ

Номер справи: 2017/812 Основне провадження

ВІДПОВІДАЧ:

1- ЛЮДМИЛА КОСОЛАПОВА

У ході розгляду справи про визнання шлюбу недійсним (позов про визнання шлюбу недійсним, поданий прокурором), порушеної проти Вас за повідомленням Управління реєстрації населення провінції Ушак, встановлено таке: Оскільки позовна заява та протокол про призначення справи до розгляду (тенсіп-запис) не були вручені за Вашою адресою, а також у результаті перевірки адресних даних не було отримано жодного результату, повідомлення було здійснено шляхом публічного оголошення.Дата та час попереднього судового засідання:

15.09.2026 року о 11:35.

Вам належить особисто з’явитися в судове засідання або забезпечити своє представництво через уповноваженого представника (адвоката), а також підготуватися до можливого примирення сторін.

У разі Вашої неявки до суду, якщо інша сторона виявить бажання продовжити розгляд справи, Ви не матимете права заперечувати проти процесуальних дій, вчинених за Вашої відсутності.

Також Вам надано остаточний двотижневий строк для подання доказів, на які Ви посилалися у своїх заявах. Якщо такі докази не будуть подані у встановлений строк, вважатиметься, що Ви відмовилися від посилання на них як на докази.

Це повідомлення оголошується та вважається належним повідомленням про дату попереднього судового засідання.

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Türk dilinden Ukrayna diline yapılmış olan bu çevirinin tarafımdan aslına uygun olarak yapıldığını beyan ederim. Yeminli Tercüman: SVİTLANA TANRIVERDİ

Переклад цього документа з турецької на українську мову відповідно до оригіналу документа виконаний присяжним перекладачем Світланою Танриверді (Печатка: Світлана Танриверді/ присяжний перекладач/ Посвід. особи Т.Р.: 61963486126/ тел.: 05522506396. Соуксу мах., 317 сок., Афшинкент сіт., блок А2, кв.41 Муратпаша/Анталья, e-mail: tanriverditercume@gmail.com).

#ilangovtr Basın no ILN02481441