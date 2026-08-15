URLA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

URLA

İCRA DAİRESİ

2017/553 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2017/553 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli – Urla İlçesi, İçmeler Mahallesi, Tekke Mevkii, 2785 ada 21 parsel sayılı, 66.169,35 m2 alanlı “Arsa” nitelikli ana gayrimenkul üzerinde bulunan 1/35 arsa paylı, “Bodrumlu Dubleks Mesken” nitelikli 29 No’lu Bağımsız Bölüm tapuda TAM hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Tapu kaydının beyanlar hanesinde “Yönetim Planı:31.12.2002.” İbaresi bulunmaktadır. Tapu kaydının irtifaklar hanesinde “Bu Parsel Aleyhine 1499 ada 3-4-5 Parseller lehine 1284 m2 geçit hakkı vardır.” İbaresi bulunmaktadır. İzmir İli Urla İlçesi, İçmeler Mahallesi, İtokent Sitesi, İtokent Caddesi No:26/29 adresinde bulunan bodrumlu betonarme dubleks mesken nitelikli bir taşınmazdır. tespiti istenen taşınmazın, İçmeler Mahallesi, İtokent Sitesinde yer aldığı; İtokent Caddesi No:26/29 adresinde bulunduğu ve site ve belediye hizmetlerinden yararlandığı tespit edilmiştir. Taşınmazın betonarme bodrumlu dubleks villa niteliğinde olduğu, taşınmazın bodrum katının 108 m2 olduğu, zemin katının 210 m2 alanlı olduğu 1. katının da 100 m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın doğramaları ısıcamlı alüminyum malzemedendir. Taşınmaz takriben 12-15 yıllıktır. Ancak tadilatlı ve bakımlı durumdadır. Binanın zemin katında 1 adet salon, 1 adet mutfak, 1 adet oda, 1 adet WC ve 1 adet kış bahçesi mevcuttur. Salonda 1 adet şömine bulunmaktadır. Zemin lamine parke ile kaplıdır. Mutfak ankastre olup ada mutfak şeklinde tasarlanmıştır. İç cephe alçı sıvalı ve badanalıdır. Binanın bodrum katında ise 1 adet mutfak, 1 adet salon, 1 adet oda ve 1 adet Banyo-WC bulunmaktadır. Mutfak hazır mutfaktır. Taşınmazın 1. katında ise 2 adet oda, 2 adet ebeveyn banyosu ve 1 adet giyinme odası mevcuttur. Taşınmaz oldukça bakımlı durumdadır. Taşınmaz, site, belediye ve altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Urla Merkeze 4 km mesafededir. Çevresinde site türü yapılaşmalar mevcuttur. Tespite konu olan taşınmaz sitedeki diğer taşınmazlara göre daha üst kotta bulunmakta olup doğa manzarası bulunmaktadır. Bu özellikler taşınmazın değerini olumlu yönde etkilemektedir. Ancak binanın üzerinden enerji nakil hattının geçiyor olması, taşınmazın olumsuz yanıdır. Taşınmazın zemin değeri tespit tarihi itibariyle 24.000 TL/m2 olarak değerlendirilmiştir

Adresi : İzmir İli Urla İlçesi, İçmeler Mahallesi, İtokent Sitesi, İtokent Caddesi No:26/29 Adresinde Bulunan Bodrumlu Betonarme Dubleks Mesken Nitelikli Bir Taşınmazdır. Urla / İZMİR

Yüzölçümü : 66.169,35 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu :İlçenin İçmeler Mahallesi, 2785 ada 21 no’lu parseli Belediye Meclisinin 10.06.2025 tarih ve 255 sayılı kararı, İBB Meclisinin 15.08.2025 tarih ve 04.890 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Urla 1. Etap Uygulama İmar planı Revizyonunda, inşaat emsali E = 0,15Yençok: 2 kat olmak kaydıyla yerleşik konut alanı olarak planlıdır.

Kıymeti : 71.222.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: DOSYASINDADIR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 13:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 13:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 13:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 13:37

13/08/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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